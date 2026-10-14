Coronel Pringles: lo detuvieron robando autos, lo liberaron y una hora después volvió a robar

Un adolescente de 16 años protagonizó una insólita seguidilla de robos en Coronel Pringles la Policía lo encontró mientras revisaba el interior de un vehículo, lo trasladó a la comisaría y, después de ser liberado por disposición de la Justicia Penal Juvenil, volvió a meterse en otro auto. Esta vez fueron tres vecinos quienes lo redujeron y lo entregaron a la Policía.

El primer episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando efectivos que patrullaban el centro de la localidad detectaron al menor dentro de una Fiat Fiorino estacionada sobre Rivadavia al 1400. Había abierto la guantera y, según se estableció, buscaba objetos de valor.

La escena permitió reconstruir una secuencia más amplia. En poder del adolescente encontraron un perfume y una pistola de aire comprimido que habrían sido sustraídos de un Ford Focus estacionado en la misma zona. Además, los investigadores determinaron que otro vehículo había sido forzado.

El adolescente fue llevado a la dependencia policial y la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Sin embargo, la Justicia dispuso que fuera entregado a un adulto responsable.

La historia tuvo un giro pocas horas después. Ya en libertad, el mismo adolescente habría vuelto a intentar robar dentro de un vehículo, esta vez un Citroën Xsara Picasso estacionado sobre Rauch al 100. Tres vecinos lo descubrieron y lograron reducirlo antes de llamar a la Policía.

El menor fue trasladado primero al Hospital Municipal y luego nuevamente a la comisaría, donde intervino el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño.

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Persecución, fuga a pie y un auto robado en Mar del Plata

En Mar del Plata, otro adolescente, de 15 años, terminó aprehendido luego de una persecución que comenzó por el robo de un Peugeot 208 gris. Según la investigación, el vehículo había sido sustraído por dos personas que se movilizaban en una moto que también tenía pedido de secuestro y que habrían utilizado un arma de fuego durante el asalto.

El operativo desplegado por el Comando de Patrullas Norte llevó a los sospechosos por distintas calles de la ciudad. En determinado momento abandonaron la motocicleta y continuaron escapando a pie.

Uno de ellos logró ser alcanzado después de atravesar un descampado y los patios de varias viviendas. Finalmente fue localizado escondido en un entretecho.

Mientras tanto, el Peugeot 208 apareció abandonado en la zona de Río Negro y Ecuador. El segundo sospechoso consiguió escapar y continúa siendo buscado.

La causa quedó a cargo de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, que investiga el robo agravado, el encubrimiento agravado, la portación ilegal de arma de fuego de uso civil y otras infracciones vinculadas al vehículo.

Infocielo