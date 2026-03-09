Convocan a sumarse a la Banda, la Orquesta y el Coro Santa Cecilia

e encuentra abierta la convocatoria para integrar los distintos espacios musicales dependientes de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 9 de Julio destinados a niños, jóvenes y adultos con o sin experiencia previa, según cada propuesta.

Los interesados podrán acercarse en las fechas y horarios indicados para realizar la inscripción de manera presencial.BANDA MUNICIPAL

La Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”, abrirá la inscripción el miércoles 11 de marzo para integrarse, en las modalidades de percusión, caños y bronce. La convocatoria está dirigida a personas con o sin conocimientos musicales, y los mayores de 10 años sin experiencia podrán sumarse a la escuela de aprendizaje. Las clases comenzarán ese mismo miércoles en el Salón Blanco municipal, a las 17.30 horas para la escuela de aprendizaje y a las 19 horas para los integrantes de la banda.

CORO “SANTA CECILIA”

El Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia dirigido por el profesor David Maccagnani, retomará su actividad el martes 10 de marzo para el nivel infanto y el martes 17 para el nivel juvenil. Los encuentros se desarrollarán los días martes a las 18 horas para niños de 7 a 12 años y a las 19 horas para jóvenes de 13 a 30 años. No se requiere experiencia previa para participar.

ORQUESTA 9 DE JULIO

La Orquesta 9 de Julio coordinada por Cristian Luzza, invita a músicos mayores de 8 años con formación previa a incorporarse a este espacio. Las actividades comenzarán el lunes 9 de marzo a las 19.30 horas en el Salón Blanco municipal. Es requisito saber leer música y contar con instrumento propio.