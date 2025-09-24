Continúan las acciones de fiscalización en granjas avícolas de Buenos Aires

El Senasa verifica el cumplimiento de las medidas de higiene, manejo y bioseguridad en estas producciones de la región norte de la Provincia.

Con el objetivo de corroborar la sanidad de la producción avícola y asegurar la inocuidad de sus productos, el Senasa realiza controles

sanitarios de fiscalización en establecimientos de aves comerciales en la región norte de la provincia de Buenos Aires.

Las inspecciones fueron realizadas por veterinarios del Centro Regional Buenos Aires Norte del Senasa en distintas granjas avícolas de las localidades de Chivilcoy, Carmen de Areco, San Miguel del Monte, General Las Heras, San Antonio de Areco y Mercedes, donde se verificó el cumplimiento de las medidas de higiene, manejo y bioseguridad, además de sus condiciones estructurales, el estado sanitario de los animales y la documentación administrativa respaldatoria.

El Senasa establece el marco normativo del sector avícola a través de su Programa Nacional de Sanidad Aviar, el cual determina las herramientas para monitorear la situación sanitaria de los establecimientos avícolas, respecto a virus como el de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 y enfermedad de Newcastle, ambas de notificación obligatoria.

La jurisdicción que abarca el Centro Regional concentra el 26% de la producción avícola nacional. Dentro de los 1.096 establecimientos productivos habilitados por el organismo sanitario en la región, el 87% se orienta a la producción de carne aviar, mientras que el 13% restante corresponde a la producción de huevos.

Es importante destacar que todos los establecimientos avícolas (producción de carne, gallinas ponedoras, reproducción y plantas de incubación) deben cumplir con los requisitos de manejo sanitario, higiene y bioseguridad establecidos por el Senasa en su Resolución 1699/2019 , la cual constituye la principal herramienta para prevenir el ingreso y propagación de enfermedades aviares que afectan a la producción.



El cumplimiento de esta normativa por parte del sector productivo y el relevamiento sanitario que realiza el Senasa fortalece la sanidad y el bienestar de las aves, los estándares sanitarios argentinos, la seguridad alimentaria y la salud pública.

Notificación

Se recuerda a los productores, titulares y/o responsables de establecimientos avícolas la importancia de notificar de inmediato al Senasa cualquier sospecha de IAAP u observación de signos clínicos compatibles con la enfermedad, como muerte súbita; fuerte disminución en el consumo de alimento y agua; merma en la producción de huevos o huevos deformes; inflamación de la

cabeza, cresta, barbilla y patas; secreciones nasales, tos y dificultad para respirar; diarrea verdosa; problemas neurológicos (temblores, incoordinación, parálisis); plumas erizadas y aspecto decaído.

La notificación de sospecha de esta enfermedad puede realizarse en la oficina más cercana ; por Whatsapp al (11) 5700 5704 ; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar ; o a través del Formulario Avisa al Senasa , disponible en el sitio web oficial. Para mayor información ingresar en el micrositio oficial del organismo sanitario nacional .