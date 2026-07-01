Continua el desarrollo de Juegos Bonaerense en su etapa local
Los Juegos Bonaerenses 2026 continúan desarrollándose en el distrito de Nueve de Julio con la realización de distintas disciplinas deportivas que reunieron a jóvenes y deportistas PCD en una nueva jornada de competencia.
En el día de ayer se llevaron adelante las pruebas de fútbol tenis sub 15 masculino y femenino, fútbol 11 sub 18 masculino y atletismo PCD, en las instalaciones del campo de deportes de la EET N°2, donde se concentró gran parte de la actividad.
La jornada se desarrolló con amplia participación de establecimientos educativos y delegaciones locales, en un marco de integración, deporte y competencia que forma parte del calendario oficial de los Juegos Bonaerenses en su edición 2026.
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