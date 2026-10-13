Conmoción por la muerte de un joven operario en una planta de silos de Roberts

Un hombre de 32 años perdió la vida este lunes, en Roberts, a raíz de un accidente laboral ocurrido en la planta de silos donde trabajaba.

De acuerdo con datos a los que ha accedido La Posta, la víctima, identificada como Fernando Fernández, estaba en el interior de un silo cuando recibió una importante carga de maíz que lo aplastó y provocó su deceso.

El fatal episodio tuvo lugar en la planta de una conocida firma local que está ubicada en el predio del ferrocarril, en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Belgrano.

En el lugar se hicieron presentes efectivos de la subcomisaría de Roberts, los servicios de emergencia y personal de Bomberos Voluntarios de Roberts, quienes intervinieron para retirar a la persona del interior del silo y realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban el arribo de equipos médicos.

“De acuerdo con las primeras averiguaciones, el operario se encontraba realizando tareas dentro de un silo cuando, al destrabar una boquilla, fue alcanzado y aplastado por una gran cantidad de cereal (maíz)”, precisaron fuentes oficiales.

Además, añadieron: “Al arribar el personal médico, la víctima fue derivada de urgencia en ambulancia hacia el hospital de Lincoln, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales”.

La causa fue caratulada “Homicidio culposo”, con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Lincoln y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno, del Departamento Judicial de Junín.

Las autoridades dispusieron la inmediata preservación de la escena, el trabajo de la Policía Científica y la recepción de declaraciones testimoniales para avanzar en las diligencias legales correspondientes.

Fuente: La Posta del Noroeste