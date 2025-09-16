Coninagro realiza su Congreso Internacional con el norte en la sustentabilidad, la innovación y la eficiencia

En el marco de la 8va edición del Congreso Internacional de Coninagro que tendrá lugar este jueves 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la entidad hará entrega de la VII edición de El Campo y la Política – Panorama del Desarrollo Cooperativo Agroindustrial en Argentina ante autoridades nacionales y provinciales.

El evento será transmitido vía streaming a todas las cooperativas, federaciones, productores y público en general hacia todo el mundo por www.coninagroenvivo.com.ar, el sitio donde pueden realizarse las inscripciones.

En estas páginas se dará a conocer la visión de los productores cooperativistas, presidentes y consejeros sobre el campo, lo que viene, las oportunidades y los desafíos con datos, estadísticas y el desarrollo del semáforo de Coninagro. Además, el libro presentará propuestas de políticas a las problemáticas comunes del sector agropecuario.

Cabe destacar que, en esta ocasión, el texto está presente en formato digital con un ciclo de entrevistas que contiene la palabra de cada uno de los productores representantes de las economías regionales.

Lucas Magnano, titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria.

“Estamos en tiempos de desafíos globales y cambios acelerados. El sector agropecuario argentino se encuentra en una encrucijada que requiere de decisiones responsables, diálogo abierto y un compromiso firme con el desarrollo sustentable. El diálogo ha comenzado, porque la Mesa de Enlace mantiene reuniones con ministros y funcionarios. Ese debería ser un ejercicio habitual en cualquier gobierno, todo en pos de una mejor relación con el campo. Y esto es la política y el campo: trabajar todos los días buscando consenso, lo que hace Coninagro desde hace tantos años”, dijo Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

La octava edición del congreso reunirá a productores, dirigentes, federaciones, cooperativas, jóvenes, políticos, economistas, candidatos y funcionarios con la intención de mostrar el protagonismo que tienen las cooperativas en el desarrollo del país.

Es importante mencionar que, por primera vez en el congreso, todas las Federaciones tendrán un espacio especial, ya que habrá distintos estands con sus producciones, leche, vino, miel, arroz y yerba, entre otras, para que los presentes puedan degustar y escuchar en primera persona la actualidad de cada economía.

El programa de actividades del congreso del jueves 18 es el que detallamos a continuación:

—A las 9.30, apertura del VIII Congreso Internacional de Coninagro, con autoridades nacionales.

Posteriormente, los siguientes temas:

Crecimiento y transformación: casos de éxito cooperativo, Feedlot de Uncoga (Santa Fe) y Cooperativa Colonia Liebig (Corrientes).

Cooperativa de Servicios (Mendoza) y Cooperativa Lehman, alimentos para mascotas (Santa Fe).

Jóvenes protagonistas del campo.

Educación, tecnología y arraigo.

Economía.

Eficiencia y rentabilidad: un desafío posible.

El campo y la política.

La palabra de los candidatos.

La visión de las economías regionales.

El rol de los gobernadores.

—A las 13, cierre del congreso con palabras a cargo de Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

—A las 13.30, estands de Coninagro sobre economías regionales. El trabajo del campo y sus producciones y el denominado Semáforo de las Economías Regionales en formato real: del campo a la mesa.

Fuente: Prensa Coninagro