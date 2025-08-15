Conductor ebrio chocó su camioneta contra una columna en la Ruta 5

En la tarde de este jueves, un hombre de 53 años protagonizó un violento accidente al impactar su camioneta Toyota Hilux contra una columna de alumbrado público en la rotonda ubicada en el cruce de la Ruta Nacional N° 5 y la Ruta Provincial N° 30, en Chivilcoy.

Según informó el comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial Chivilcoy, el conductor —identificado como Fernando Guido Ciancio, con domicilio en la localidad de Warnes, partido de Bragado— presentaba 2,13 gramos de alcohol en sangre al momento del siniestro.

El accidente se produjo cuando el hombre perdió el control del vehículo al ingresar a la rotonda, colisionando de manera violenta contra la estructura de alumbrado. Como consecuencia del impacto, la camioneta quedó detenida sobre el préstamo.

En el lugar trabajó personal del SAME quienes asistieron al conductor. A pesar de la magnitud del choque, no sufrió lesiones graves y no fue necesario su traslado al Hospital Municipal.