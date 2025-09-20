Conductor bajo efectos de alcohol, protagonizo un grave accidente en el ingreso a la localidad de America
Esta madrugada, vía llamado al 101 Emergencias, personal de la Comisaría de Rivadavia se hizo presente en el arco de ingreso a la localidad —Acceso Cardenal Samore y Ruta Nacional N° 33— donde un Peugeot 308, por causas que se investigan, impactó contra el arco y volcó.
En el auto viajaban dos hombres, ambos de 28 años, oriundos de Fortín Olavarría. A pesar de lo fuerte del siniestro, sus lesiones no revestirían gravedad, aunque permanecerán en observación durante 24 horas por protocolo.
Se labraron actuaciones por lesiones culposas y daño, interviene la UFI N° 6, a cargo del Dr. Arcomano Fabio. El vehículo fue incautado para peritajes.
Además, según las autoridades, al conductor se le realizó el test de alcoholemia que dio resultado positivo, por lo que el rodado fue secuestrado conforme a lo previsto por la Ley de Tránsito 24.449, quedando alojado como depósito judicial, a disposición tanto del Juzgado de Faltas de Rivadavia como de la UFI interviniente.
