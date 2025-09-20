Conductor bajo efectos de alcohol, protagonizo un grave accidente en el ingreso a la localidad de America

Esta madrugada, vía llamado al 101 Emergencias, personal de la Comisaría de Rivadavia se hizo presente en el arco de ingreso a la localidad —Acceso Cardenal Samore y Ruta Nacional N° 33— donde un Peugeot 308, por causas que se investigan, impactó contra el arco y volcó.

En el auto viajaban dos hombres, ambos de 28 años, oriundos de Fortín Olavarría. A pesar de lo fuerte del siniestro, sus lesiones no revestirían gravedad, aunque permanecerán en observación durante 24 horas por protocolo.

Se labraron actuaciones por lesiones culposas y daño, interviene la UFI N° 6, a cargo del Dr. Arcomano Fabio. El vehículo fue incautado para peritajes.