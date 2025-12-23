Concejales aprobaron una ordenanza para ejecutar a quienes tengan una «Circulación Agravada y Temeraria de Motovehículos»

La primera sesión legislativa del nuevo cuerpo del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio dentro de sus documentaciones a tratar fue la 613-2025, que esta en el orden como asuntos entrados y que fue tratado sobre tablas, y es la que refiere de dotar con una herramienta legal al municipio y el Juez de Faltas, contra las acciones de aquellas personas que ponen en riesgo no solamente sus vida sino la de terceros, con motos, en especial en horas nocturnas.

Tal como fue presentado en su momento por el Secretario de Gobierno, Federico Aranda, en la primera semana de diciembre del corriente año, busca endurecer el accionar contra quienes infringen la ley de transito.

Entre los puntos centrales, la propuesta crea la figura de “Circulación Agravada y Temeraria de Motovehículos (CATM)”, que abarca a dos o más motocicletas que actúen de manera coordinada incumpliendo normas de tránsito, produciendo ruidos molestos o entorpeciendo la vía pública. A partir de esta definición, se establece un agravamiento de las multas, que pasarán a ser triplicadas cuando la infracción se cometa bajo esta modalidad, además de la aplicación de sanciones accesorias.

También se fija un régimen de responsabilidad solidaria, que alcanza al conductor, al titular registral del vehículo y, en caso de menores, a progenitores o tutores.

Uno de los artículos más severos aborda el uso de escapes adulterados: si se constata la presencia de estos dispositivos, la autoridad de control podrá disponer la incautación inmediata y el decomiso definitivo del motovehículo, tanto en circulación como estacionado en la vía pública.

El proyecto también prevé la inhabilitación para conducir por dos años para quienes sean sancionados por este tipo de conductas, y la obligatoriedad de realizar un Programa de Probación Comunitaria.

Además, la ordenanza crea un Registro Municipal de Deudores por Infracciones Graves, y establece que quienes mantengan impagas las sanciones, quedarán impedidos de acceder a programas o ayudas sociales municipales hasta regularizar su situación.

Satisfacción en vecinos

El accionar de las hordas de motos, había alertado seriamente a los vecinos, quienes se habían organizado y pedido a las autoridades de Policía, de Seguridad municipal, concejales, y a partir de allí se trabajo en esta ordenanza, y se manifestaron satisfecho tras presenciar la sección, y al momento de aprobarse la documentación 613/25, Carina, una de las vecinas no escondió su alegría por encontrar una respuesta, y recordó somos vecinos de distintas zonas de la ciudad, pero padecemos el mismo problema. Estamos muy felices por lo obtenido hasta acá y se manejo muy rápido esto, no obstante reconoció estábamos inquietos por si se lograba tratar hoy.

Delia otra vecina de 9 de Julio, manifestó que el pedido era que controlen mas y que nos permita descansar en horas de la noche. Fue un camino donde algunos nos escucharon, otros no, o nos escucharon y desoyeron lo que pedíamos. Ahora nos queda exigir que la ordenanza se cumpla.

Carlos otro vecinos que se acerco al Concejo Deliberante, también pidió que la ordenanza como otras que refieren al transito local, se cumplan y se ejecuten.