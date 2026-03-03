Concejal Ormachea tras del discurso de Gentile: Seguiremos haciendo pedidos de informe

La apertura del 42º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de 9 de Julio, donde la Intendente Gentile apunto a la accion de los ediles en que se ocuparon mas en pedidos de informes; desde el Bloque de La Libertad Avanza esas palabras como dirigidas a ellos.

En dialogo con El Regional Digital, la concejal Sol Ormachea, creee que fue asi y contra ataco, «seguiremos haciendo pedidos de informes», sostuvo.