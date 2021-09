Con una contundente victoria electoral, “Nacho” Palacios se impuso en la elección interna del Frente Juntos

Una fiesta de la democracia es la que se vivió este domingo 12 en el país donde si bien el pueblo eligió, pero el pueblo también mostro su desencanto con el abanico político del país, ya que apenas un poco más del 60% de la ciudadanía se volcó a las urnas a votar y el resto en rechazo a la falta de propuestas y la separación del poder político con el pueblo, este lo manifestó dándole la espalda.

Tres lecturas de la elección PASO en 9 de Julio

La elección en 9 de Julio dejo lecturas. La primera la que deberá hacer el Intendente Mariano Barroso en cuanto a la gestión, ya que tal como le expreso hoy por la mañana, una elección es poner a prueba la gestión, delineo.

La segunda lectura esta en el peronismo de 9 de Julio cuyos resultados esperados no hay sido alcanzado, aunque se proponen doblegar el esfuerzo de cara al 14/11, conforme expreso el Dr. José Minges ante los militantes que lo esperaron fuera del local de campaña. Y tercero es el radicalismo que bien reconocen no esperaban una abultada victoria, y deberán saber digerir esto con los pies sobre cimientos fuertes y prepararse para las generales de noviembre, sabiendo que varios de los votos que recibieron tal vez no los tengan en la próxima o sí.

Culminado el acto eleccionario desde El Regional Digital ya anticipamos 30 minutos después que Palacios se encaminaba a una victoria, y una hora después el Intendente Mariano Barroso junto al Diputado Mauricio Vivani y el Dr. Raúl Zapata candidato a Concejal se acercaron al local de campaña a reconocer la victoria de “Dar el Paso”.

El dirigente radical comento en dialogo con El Regional Digital tener una alegría y reconocimiento a un trabajo de hace años y que se puso en la cancha todo un equipo y esto es el colorario de que el radicalismo nuevamente está en la calle y no quedan palabras de agradecimiento, ahora queda saber cómo queda el recuento final para conformar la lista para trabajar en conjunto y ganar en noviembre, subrayo.

Finalmente Palacios reconoció que la contundencia del triunfo sorprendió, esto fortalece al radicalismo, sabemos que en la sección Manes está ganando, y debíamos dar este gran paso, para ser la columna vertebral de algo mucho más grande convocando al frente juntos para ganar en noviembre y un proyecto de gobierno en el 2023, apunto.

Números

Al cierre de esta edición minutos antes de las 00hs se había contabilizado y cargado tan solo el 50% de los votos del partido de 9 de Julio, en donde ubica al Frente Juntos Dar el Paso con 5.420 sufragios, Frente Juntos Lista 1A, con 4.045 votos; el Frente de Todos, 3. 234, Vamos Con Vos, 726 votos y el FiT 233.