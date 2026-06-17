Con un triplete de Messi, Argentina goleó a Argelia y debutó a pura sonrisa

Cuando el partido empezaba a armarse, aparecieron las primeras emociones. A los cuatro minutos le anularon un gol a Messi tras una gran jugada por izquierda y, enseguida, a los 7, uno a Argelia tras una buena diagonal a espaldas de Montiel y un remate de Tarifas Chaibi al primer palo de Dibu.

Precisamente esa acción fue un llamado de alerta para la Albiceleste, que recuperó el control del juego con rapidez, desempató la paridad y se acercó al arco de Zidane en diferentes oportunidades con Messi como conductor de cada ataque.

A los 16′ el rosarino rompió la paridad: La Pulga recibió un largo y preciso pase de Rodrigo De Paul en el último tercio, encaró de frente al arco y sacudió un tremendo zurdazo que le venció las manos a Luca Zidane hasta incrustarse en un ángulo.

En el complemento, a Argentina le costó hacerse de la pelota y Argelia buscó llegar aunque no pudo romper la última línea y Argentina cuando pudo romper, lo hizo con peligro. A los 53, Messi remató desde afuera del área pero arriba del travesaño y un minuto después, Lautaro tuvo la suya, con un buen remate cruzado abajo, que Zidane logró desviar.

¡OTRA VEZ LIONEL!

A los 64′ tras una buena jugada por izquierda, una combinación de Messi para afuera, un potente remate de Mac Allister que Zidane no pudo controlar, Messi apareció en el rebote para tocar sutilmente al fondo del arco y poner el 2-0.

Si bien Argelia tuvo más la pelota en tres cuartos, cada vez que Argentina fue precisa lastimó. Estuvo cerca otra vez Lionel Messi aunque Zidane pudo controlar.

Pero por si hacia falta algo más para confirmar la brillante noche del capitán, a los 75′ La Pulga sacudió un zurdazo desde la medialuna para meter la pelota contra el palo derecho de Zidane y poner el 3-0.

FORMACIONES

Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri; Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

Goles: 16′ Messi (A); 64′ Messi (A); 75′ Messi (A)

Cambios en Argentina: 54´Julián Álvarez por Lautaro Martínez; 54′ Nicolás González por Thiago Almada; 78′ Nicolás Otamendi por Cuty Romero; 78′ Nicolás Paz por Lionel Messi,

Video: Red social X Telefe