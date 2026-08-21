Con cierto pase de factura y pedido de unidad para gobernar 9 de Julio, el PJ local realizo un sentido homenaje a «Jesús Abel Blanco»

Este 20 de agosto militantes del Partido Justicialista de 9 de Julio, vecinos, familiares y amigos de quien fuese Jesús Abel Blanco, honraron su memoria en el marco del natalicio de sus 100 años, y para lo que se llevo adelante una ofrenda floral en el cementerio local, un oficio religioso en Iglesia Catedral, y cerro con un acto en sede del Sindicato de Luz y Fuerza de 9 de Julio.

Jesús Abel Blanco fue electo como presidente en cuatro oportunidades, 1962, 1973, 1991 y 1995, en las dos primeras, su mandato fue interrumpido por asumir en el gobierno nacional, fuerzas militares. En tanto que fue diputado nacional en 1985 y 2001.

El reconocimiento a una de las figuras políticas de mayor envergadura de los últimos 50 años en 9 de Julio, fue acompañado por su hija Manuela, familiares, solo los concejales Defunchio y Crespo, ex funcionarios en su gobierno municipal, militantes, intendentes de la zona, legisladores provinciales, además asistió el dirigente político, Julián Domínguez, quien cerro el acto junto al presidente del PJ local, Augusto Ippolitti, Gabriel Vargas, Secretario del Sindicato de Luz y Fuerza 9 de Julio, y del contador Miguel Mingote, quien fue secretario de hacienda durante los dos últimos mandatos municipales de Blanco.

Previo al acto, Carlos De Sogos, quien destaco la labor política de Blanco, señalando fue un gran líder y gran hombre, subrayo y agrego, «fue una vida acompañándolo siempre desde chico porque vivíamos cerca y y nos conocíamos con la familia. Entonces empezamos a trabajar juntos. Yo siempre estuve a la par de lo que él necesitaba», sostuvo el convecino en dialogo con El Regional Digital.

Ippolitti: Blanco fue un hombre al servicio de su comunidad

A la hora de dirigir la palabra, fue Ippolitti, quien inicio diciendo “para nosotros Jesús Abel Blanco es una fuente de inspiración”. El presidente del PJ 9 de Julio puntualizo que su figura (Blanco), no pertenece solamente al pasado: continúa siendo referencia para dirigentes y militantes actuales, ya que dijo que la tarea de las nuevas generaciones consiste en mantener vivo ese legado “en acciones concretas y en la política”, siempre con el objetivo de transformar la vida de la gente.

En sus palabras Augusto Ippolitti, describió que Blanco fue un hombre al servicio de su comunidad y de su pueblo, que excede su actividad partidaria.

A su turno, Gabriel Vargas, en representación del Sindicato de Luz y Fuerza, también coincidió con Ippolitti sobre la persona de Jesús Abel Blanco, y se ocupo de hablar del hombre como dirigente sindical que fue en el gremio.

Mingote: Blanco diseño compartiendo criterios, escuchando voces diversas

El tercero de los oradores, fue el contador Miguel Mingote, quien llego al acto con al menos unas 7/8 hojas donde había realizado anotaciones sobre los actos de gobierno y de acción de Jesús Abel Blanco. Mingote fue secretario de hacienda del ex intendente durante las ultimas dos gestiones.

Mingote recordó, «Ni bien asumimos (1991), la primera indicación del Intendente fue vaya Mingote, a la planta alta del Palacio Municipal y desmonte el set de filmación que había instalado la Administración anterior, y ponga en venta todos los equipos. Fue la primera indicación que me comunicó el Intendente Blanco, «la comunidad va a destacar o no nuestras tareas por la prensa independiente», puntualizo. La segunda cosa que dijo fue que ni bien asumió, mando a hacer un censo de las entidades de bien público el 9 de julio, de 200 que se constataron, se creo una subsecretaría de relaciones con la comunidad, regularizó la situación, quedaron 145 entidades de bien público. Con ellas gobernó Blanco, con la comunidad organizada.

Según Mingote, «el ex intendente Blanco jamás impuso una política pública, siempre las diseñó compartiendo criterios, escuchando voces diversas con los vecinos. Sea Sociedad de Fomento o sea la Sociedad Rural», destaco.

El ex secretario de hacienda, planteo que Blanco no se dedicaba a los mas humildes, no creo que haya sido asi, dijo. Tenia amplitud de criterios, y supo dedicarse a los mas humildes y poderosos también, ambos por igual, resalto.

En el final, Miguel Mingote supo mirar a la dirigencia política peronista presente en el lugar, dijo «ese latiguillo de que los políticos son todos iguales, las pelotas, ¿Qué van a ser todos iguales? Hay políticos que te mejoran el salario y la jubilación, que te quitan la construcción de una vivienda, o un puente, una ruta, y hay otros que te sacan salarios, te desfinancian la educación. O sea, no son todos iguales, reflexiono, y agrego que cuando el peronismo fue desunido (desde el 2005), el que pago el pacto fue el pueblo de 9 de Julio, como la perdida de derechos, la perdida de logros, el retroceso.

Domínguez: Blanco era un faro político y de gestión en la region

Cerro el acto en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, el dirigente político, Julián Domínguez, donde inicio dando lectura a un escrito del ex presidente Néstor Kirchner (f), señalando me refleja muy bien lo que ustedes hicieron hoy

Domínguez recordó que a sus 28 años, queriendo ser el intendente de Chacabuco, tanto él y un grupo de partidarios por una «bendición política», vinimos a hablar con Blanco y tras escucharnos, la síntesis fue, «vaya y camine».

Según el ex diputado nacional y ex ministro de agricultura de la nacional que Blanco es todo lo que esta bien. Blanco te volvía loco llamándote por teléfono por gestiones. Tenia la virtud de planificar. Observaba mucho, miraba a todo el mundo y siempre tenia una palabra de síntesis.

«Blanco era una persona que adelantaba a su tiempo, virtud de planificar, y lo que él me instruyo camine, él lo hacia en 9 de Julio. Lo que le podias decir, lo convertia en una politica publica.

En el final, Domínguez, subrayo que Blanco era un faro político y de gestión desde 9 de Julio y para la región.