Con 70 radares y multas de tránsito más caras, arrancó el verano en la provincia

A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de transito:

– Exceso de velocidad: entre $271.050 y $1.807.000 (entre 150 y 1.000 UF)

– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF)

– Pasar un semáforo en rojo: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Circular a contramano: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Mal estacionamiento: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $903.500 y $2.168.400 (entre 500 y 1.200 UF).

– Por circular con la VTV vencida: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin habilitación: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin la documentación: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $542.100 y $1.807.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular con exceso de ocupantes: entre $90.350 y $180.700 (entre 50 y 100 UF). (DIB)