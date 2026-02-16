Como es el servicio de recolección de residuos lunes y martes, feriado de carnaval

Con motivo de los feriados de Carnaval de los días lunes y martes 16 y 17 de febrero respectivamente, la Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad sobre la organización de los servicios públicos:

– Habrá recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) el día lunes con normalidad, no así el día martes 17.

– No habrá recolección de residuos reciclables para las Zonas 1 y 2.

– No habrá recolección de residuos de carpido, poda y escombros para las Zonas 1 y 2.