Colisionaron dos camiones en ruta 65

En horas de la tarde del pasado jueves 18 de diciembre dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dudignac fue convocada a asistir en ruta provincial 65 a dos transportes de carga que habian protagonizado una colisión por alcance en el km 220 de dicha traza provincial.

El reporte de Bomberos indica que la salida se dio a las 13:25 regresando a las 16:10, con los Móviles N°8 y N°10, con 10 Efectivos a Cargo del Sub Oficial Claudio Chazarreta.



El Sub Oficial de Bomberos Chazarreta comentó que al llegar al lugar uno de los camiones se encontraba sobre la banquina y el otro sobre la cinta asfáltica obstruyendo el camino. «Los dos camiones venían en el mismo sentido, Bolívar – 9 de Julio y ambos choferes se encontraban bien», informo.

El trabajo de Bomberos consistió en retirar el camión que había quedado en la cinta asfáltica, dejándolo en la banquina y luego se procedió a la limpieza del aceite en la cinta asfáltica. En el lugar trabajó Personal del Destacamento de Policía Vial 9 de Julio.