Club San Martin, celebra hoy su 84º aniversario redoblando su esfuerzo en lo deportivo y social

La pujanza de 9 de Julio en las primeras décadas del 1900 fue dando vida a decenas de instituciones, entre ellas las de origen deportivo con el objetivo de dar espacios a las familias un ámbito para la práctica de un deporte, a su vez que sea un encuentro social.

El 18 de junio de 1941 un entusiasta grupo de jóvenes decidieron fundar el Club Atlético San Martin, hoy, 84 años después hemos forjado una institución modelo, incorporando una gran diversidad de disciplinas deportivas como hockey, tenis, bochas, patín, futbol, voleibol.

Se destaca la escuela de futbol cuya principal misión es la inclusión social y sacar a los chicos de la calle, no solo enseñar el deporte sino contribuir a formar personas de bien.

Cabe destacar que todas estas disciplinas están organizadas en Sub Comisiones integradas por muchas personas que trabajan ad honorem por nuestros colores.

Fruto de ese trabajo, cada semana 800 deportistas practican un deporte en los distintos espacios del Club, lo que fue obligando acrecentar y acondicionar distintas áreas para la práctica de los mismos.

El presente deportivo e institucional

Tenis

Actualmente, el Tenis de San Martin ha tenido un gran crecimiento, contando ya con más de 160 socios activos y una infraestructura compuesta por 6 canchas de polvo de ladrillo iluminadas, aptas para la práctica tanto diurna como nocturna.

Desde la Sub Comisión de Tenis de San Martin, informaron, “desarrollamos torneos en todas las categorías, así como encuentros recreativos que fomentan la participación y el espíritu deportivo.

Brindamos clases grupales e individuales para adultos, adaptadas a distintos niveles.

Además, nuestra Escuela de Tenis ofrece formación Inicial para niños y niñas a partir de los 4 años, promoviendo el desarrollo desde edades tempranas”.

Patín

La escuela de Patín Artístico, esta a cargo de la profesora Virginia Sosa, funciona los días martes y jueves, de 18 a 19hs con el grupo de Iniciación e Intermedio I, dónde asisten niñas a partir de los 3 años que están realizando sus primeros pasos en este deporte.

Un segundo grupo, Intermedio II y Grupo Avanzado, los mismos días de 19 a 20hs integrado por patinadoras que ya han avanzado en habilidades propias del deporte, como figuras, saltos y trompos. Actualmente la Escuela de Patín de San Martin, cuenta con 65 alumnas de entre 3 y 17 años. Este sábado 21 de junio, participaran en un encuentro en el Club Deportivo Casares de la vecina ciudad.

Hockey sobre Césped

El Hockey en San Martin es una de las disciplinas que también ha crecido, fruto del compromiso de padres de jugadoras, profesores, en la actualidad se cuenta con ocho profes, y es parte de la Asociación de Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires, siendo el Hockey “Santo” uno de los impulsores de esta asociación deportiva.

En el Hockey de San Martin, siempre tuvo como base el objetivo de formar sus propias jugadoras desde la edad más temprana, eso fue generando un sentido de pertenencia.

En la actualidad se cuenta con cuatro categorías competitivas (Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Primera), a lo que se suma la Escuela de Hockey para menores, contando en total con 130 jugadoras.

También se suma la categoría de Mamis Hockey, y varias de las Jugadoras de San Martin han integrado varios seleccionados de la AHCBA.

Voleibol

Desde hace un tiempo, con el objetivo de dar espacio a las distintas disciplinas deportivas, Club San Martin tomo el desafío de dejar en condiciones el Gimnasio cubierto, convirtiéndolo en un Polideportivo, donde también se sumó el Voleibol.

Con un grupo de profesores, coordinados por Gustavo Santilli, hoy más de 50 jugadores hombres y mujeres, practican este deporte, compitiendo en una liga profesional como lo es Liprobo, asociada a la Federación Bonaerense de Vóley, y otro tanto de deportistas, compiten en una liga comercial.

Es de destacar que el Voleibol de Club San Martin, está haciendo historia ya que está en la formación de Entrenadores de Vóley, esto con cursos de la Federación Argentina de Vóley, con primer y segundo nivel provincial, y se proyecta para formar entrenadores nacionales desde Club San Martin.

Bochas

Los bochofilos tienen en San Martin un gran espacio para disfrutar de este deporte, donde semana a semana, aficionados a las bochas se suman a competir.

Futbol Masculino y Femenino

Sin duda el futbol es la disciplina deportiva que más acapara la presencia de deportistas en Club San Martin, donde se cuenta con categorías de Iniciación, inferiores, Futbol Mayor y de Reserva, además de Futbol Femenino, esta última, tiene una incorporación de 30 jugadoras de Primera División, labor que está a cargo de Miguel Lizaso (h).

En cuanto al Futbol masculino, en Club San Martin, se cuenta con un trabajo con más de 20 años, siendo uno de los clubes que ha dado centenares de jugadores, varios de ellos limitan en otros equipos locales, y otros se han integrados a equipos de AFA.

Hoy la disciplina de futbol masculino en San Martin cuenta con más de 300 chicos, de 6 a 17 años, a lo que se suman los jugadores de Reserva y Primera División (40 jugadores).

El trabajo es coordinado por el profesor Alejandro Re, que junto a 10 profesores y una Sub Comisión de Futbol Infantil integrada por padres de los menores, eso permite, además de competir en el futbol local, también comité en el Torneo Regional Pampeano con las categorías 2008, 2010 y 2012. A lo que se suma la participación en torneos zonales de verano, en Pehuajo, Bragado, Bolívar, Cnel. Suarez, Casares y Bragado.

También la Sub Comisión de Futbol Infantil impulsa la Copa Sanmartiniana que este año se jugara del 25 al 27 de julio, y en el verano, el Torneo de Baby Futbol, que se disputa durante el mes de diciembre.

El trabajo institucional

Respecto a las obras, hoy el Club cuenta con un Salón de Eventos de gran categoría con todos los servicios, un Polideportivo en el cual funcionan canchas de voleibol, pistas de patín y donde además también se realizan diversos eventos con todos los servicios independientes del otro salón.

Asimismo, se están realizando obras en las canchas de futbol para poder mantenerlas en condiciones, se está construyendo otra cancha.

Nuestro Club participa en los torneos locales y zonales de todas las disciplinas deportivas mencionadas más arriba.

Aprovechamos este aniversario número 84 para recordar y conmemorar a todos los directivos, colaboradores y socios que han hecho posible que hoy el Club Atl. San Martin sea una de las instituciones modelo de nuestra ciudad entonando nuestro canto de gloria: Alavi Alaba Rimbomba San Martin Ra Ra Ra…