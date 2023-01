CLAAS Argentina: Muchos lugares, una pasión

Muchos lugares. Una pasión. Con este mensaje, CLAAS lanzó un sitio web –https://www.claas.com.ar/ empresa/experiencia-claas/ many-places-one-passion – que cuenta cómo la pasión por la agricultura une a toda la compañía a lo largo y ancho de las diez plantas que operan en todo el mundo. El espíritu de CLAAS está adentro de los productos y de la cultura corporativa. ¿Cómo logra el Grupo adherirse a los más altos estándares a nivel mundial y aun así crear una comunidad?

La fábrica de CLAAS en Gaomi, China, es el hogar, entre otros, de las cosechadoras DOMINATOR 370 y DOMINATOR 260 para las regiones de Asia, África y América del Sur. También juegan un papel clave Le Mans y Harsewinkel como las principales plantas de tractores y cosechadoras autopropulsadas. Con inversiones totales que superan los 80 millones de euros en los últimos cuatro años, implementadas a través de los proyectos CLAAS FORTH y SynPro 2020, las dos plantas de producción en Francia y Alemania han establecido nuevos puntos de referencia en la industria. Otros lugares como Chandigarh en India, sitio de producción para CROP TIGER, DOMINATOR 40 y PADDY PANTHER, Omaha en EE.UU., y Törökszentmiklós en Hungría, están programados para seguir en los próximos meses con este proceso de modernización.

Para la red global de producción el principal desafío no es solo lograr que las habilidades, los niveles de capacitación, la experiencia profesional y los sistemas de IT alcancen un estándar unificado. Con diferentes tiempos y volúmenes de producción, cada uno requiere un enfoque diferente para mantener y armonizar el patrón de calidad premium que caracteriza a la maquinaria CLAAS. En otras palabras: la experiencia de la red internacional dentro del Grupo CLAAS debe sincronizarse con factores y circunstancias locales particulares.

Inversión mundial: acción conjunta

CLAAS está invirtiendo en instalaciones de producción de última generación para prepararse para múltiples desafíos futuros: volúmenes de producción crecientes, nuevos mercados y máquinas cada vez más grandes y diferentes. Las optimizaciones en la gestión de la energía y el calor reducen la demanda de energía y las emisiones de CO2.

Los proyectos hito más recientes incluyen CLAAS FORTH, que comenzó en 2019 y aún está en curso y ha supuesto inversiones de más de 45 millones de euros en la planta de tractores de Le Mans. Otro ejemplo es SynPro 2020, que culminó con éxito en 2021. Con un presupuesto total de 44 millones de euros, incluyó la construcción de una nueva línea de ensamble para cosechadoras en Harsewinkel y otra planta de ensamble en Kazajstán, que fue completada en asociación con Horsch. De allí salieron las primeras cosechadoras TUCANO y los tractores XERION a fines de 2021. En la actualidad, el impulso de 40 millones de euros para expandir y modernizar la red de producción global dentro de CLAAS continúa en Bad-Saalgau, donde ya se han realizado importantes inversiones en la infraestructura de la planta. Parte de este presupuesto también se destina a otros proyectos internacionales y hay más inversiones importantes planificadas para los próximos años.

En todos los casos se trata de instalaciones de producción de última generación, así como de mantener una fuerza laboral altamente motivada y excelentemente capacitada. Una empresa y sus productos solo pueden ser buenos si las personas que los respaldan -ingenieros, soldadores, controladores, responsables de control de calidad, entre otros- trabajan juntos para lograr un objetivo común: construir las mejores y más eficientes soluciones para los clientes.