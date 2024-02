Choy Gonzalez: Agustín Álvarez, me trato tan bien que es imposible no ser hincha de este club maravilloso

El Club y Biblioteca Agustín Álvarez cerro un capitulo futbolístico con el jugador Gonzalo Choy González, este domingo, luego del partido entre el primer equipo de futbol, que perdió ante Atlético Quiroga, y procedió a despedirlo y lo hizo con todos los honores, para quien en su momento paso por el futbol mayor como Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Choy González cerro una etapa muy importante de su vida, como es la futbolística y que viene practicando desde el año 2015 en Agustín Álvarez, donde también fue parte de un título que logro el club.

Ayer se despidió y lo hizo con un gol, ya en el segundo tiempo fue reemplazado y tras culminar el partido llegaron los reconocimientos para este jugador que ha sabido ganarse el respeto por cualquier jugador de la Liga Nuevejuliense de Futbol.

En dialogo con El Regional Digital subrayo que “es muy difícil hablar ahora, mucho más cuando estas acá delante de toda esta gente que te demuestra su cariño, simplemente agradecer. Uno piensa en todas las cosas, y solo me queda agradecer, mucho más cuando en Agustín Álvarez me dio la posibilidad de jugar al futbol”, dijo y recordó, “yo deje jugar al futbol profesional muy joven, y encontré que acá se podía jugar al futbol, los chicos, el vestuario, el ambiente del club, me trato como uno más, resalto y agrego soy un hincha más de Agustín Álvarez, me trato tan bien que es imposible no ser hincha de este club maravilloso, dijo.

Por ultimo además de agradecer a su familia todo el acompañamiento como jugador, remarco «gracias por todo lo que me han dado sigan por este camino».