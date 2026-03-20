Choque múltiple en ruta 2025: Chofer de un vehículo con lesiones graves

Se produjo en las primeras horas de la tarde un accidente sobre la Ruta Nacional 205, kilómetro 107, a la altura del puente Las Garzas, demandando la intervención de las dos ambulancias de SAME, dos ambulancias de Bomberos, y una más perteneciente al Destacamento 1 «Daniel Paciente» de Salvador María, un enorme despliegue de los servicios de emergencia, sumándose personal del Destacamento Vial de Policía.

El choque fue en cadena y por alcance involucrando, a cuatro camiones y una camioneta.

De los relatos obtenidos en el lugar, se pudo saber que un camión Scania 360, patente MSL690, transportando casillas rurales, guiado por Roberto Carlos Martínez, de 48 años, con domicilio en San Luis; se detuvo sobre el puente siendo impactado por un camión Mercedes Benz, dominio OZZ138 que transportaba pallets de madera, conducido por Gustavo Oscar Calcagno, de 62 años, domiciliado en Olavarría, quien se llevó la peor parte del siniestro, quedando atrapado en la cabina, demandando una ardua labor de los Bomberos para, luego de varios minutos, poder rescatarlo con vida, presentando fracturas múltiples en sus piernas, siendo trasladado al Hospital.

Otros dos camiones y una camioneta también estuvieron involucrados en el hecho con colisiones menores entre ellos, al detenerse el vehículo que iba adelante por razones obvias del accidente.

La ruta permanece cortada a la circulación vehicular.

FUENTE: infolobos.com.ar