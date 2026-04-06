China reporto mas de 200 casos de fiebre aftosa en su ganadería vacuna

La agencia Reuters informó que CHINA ha reportado 219 casos de fiebre aftosa en ganado vacuno en la provincia de Gansu, situada en el NO de su territorio, una zona lindera con Kazajstán, Mongolia y Rusia, entre otros países.

El Ministerio de Agricultura comunicó que afectó a dos establecimientos, con un total de 6229 bovinos, y que ya ha empezado a tomar medidas para su control, incluyendo el sacrificio de animales.

El virus detectado es de la cepa SAT-1 que es originario de África y que se ha expandido hacia Medio Oriente y Asia. Las vacunas disponibles no dan inmunidad contra esta cepa, pero ya se habría logrado desarrollar vacunas en un laboratorio especializado.

Rusia ha negado tener focos, pero desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos han dado a entender que ese sería el origen.