ChajaBot, el proyecto que se agiganta desde una escuela Técnico Agropecuaria de 9 de Julio

El marco de la 129º Expo Rural de 9 de Julio fue oportuno acercarse al stand del CEPT 15º El Chajá para no solo conocer su trabajo de formación educativo, también conocer mas sobre lo que por estos días revoluciona en el colegio ubicado en Paraje El Chajá: «Chaja Bot», un desarrollo por parte de dos alumnos, que de seguir avanzando hasta podría convertirse en la primera startup (empresa emergente que utiliza tecnología e innovación), de la educación secundaria de 9 de Julio.

Es que el proyecto que surge en pensamiento critico de una alumna dos alumnos -Agustín y Ulises – supieron captar la necesidad y empezaron a trabajar en el 2025 y para este año 2026 su desarrollo comenzó no solo a dar respuestas, sino que comenzó a convencer a jurados de la Feria de Ciencia y Educación local, regional y hasta provincial.

Mucho mas acá, precisamente cuando se desarrollaba la Expo de 9 de Julio, ambos alumnos presentaron el proyecto en la Etapa Regional de Robótica en Chivilcoy, un jurado aprobó el proyecto y pasaron a la etapa provincial.

En el mientras tanto esta ultima semana, en una feria del gremio de docentes de educación de escuelas técnica, AMET, el proyecto también fue presentado.

Los profesores que trabajan acompañando a los alumnos Agustín Guna y Ulises Intiles, son Ariel Peralta y Diego Berges, ademas del apoyo de la comunidad educativa del CEPT 15 El Chaja.

En el marco de la 129º Expo Rural de 9 de Julio, desde El Regional Digital dialogamos con Diego y Ulises y asi nos relatan el inicio, el desarrollo y las expectativas a futuro de ChajaBot. Sus creadores ya se preparan para formarse como futuros ingenieros.