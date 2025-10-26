CEPT 21 Los Bosques: El lugar donde la agro producción es la herramienta para educar y formar

La comunidad educativa del CEPT 21 Los Bosques, en el partido de Los Toldos, llevo adelante los días miércoles 22 y jueves 23, su Expo CEPT 2025, como parte del programa que la Federación de los Centro Educativos para la Producción Total llevan adelante abriendo sus puerta a la familia de los alumnos y la comunidad en general que busca conocer como trabajan.

Desde El Regional Digital no perdimos la oportunidad de llegar al lugar y conocer otro CEPT, como el que se tiene en el partido de 9 de Julio, el CEPT Nº 15 El Chajá. Que dicho sea, no pudo realizar su Expo Cept, ante las inundaciones que tiene en su zona.

El CEPT 21 Los Bosques se encuentra en el km 101 de la ruta provincial 65 , entre las localidades de Zavalia y Baigorrita. Allí estudian 150 alumnos de una amplia región, y entre sus partes de estudios, esta la producción primaria y agregado de valor.

De esto queremos contarles en como trabajan en el CEPT 21 Los Bosques, y esto lo cuentan la profesora Sonia Calderón, Coordinadora de Exactas Naturales en la escuela, mientras que Bruno Moran, se ocupa de la Agro Producción. En ambos esta la responsabilidad de transmitir los saberes productivos en los alumnos