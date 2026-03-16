Centenario: Cámara de Comercio entrego reconocimientos a expositores nuevejulienses en Expoagro

Cámara de Comercio celebra este año 2026 su centenario (3 de octubre), y con ello, la entidad de Av. San Martin lleva adelante una serie de acciones enmarcadas en los 100 años.

En ese objetivo, conociendo que varios de sus socios exponían en Expoagro, su presidente, Diego Baztarrica, conjuntamente con miembros de la entidad viajaron a San Nicolás, donde se realizó la muestra, y allí entregaron un reconocimiento a empresas locales en Expoagro.

En declaraciones periodísticas para la prensa local, Baztarrica sostuvo que en Expoagro se ve que “las máquinas que hay cada vez son más tecnológicas, más grandes. Muchos vehículos nuevos, muchos vehículos de origen chino, y por suerte muchos representantes de 9 de Julio, a ellos vinimos a visitar”, dijo.

La Cámara siempre se hace un espacio en visitar a los expositores, y en esta oportunidad con más de 10 representantes de 9 de Julio en Expoagro; y como es nuestro Centenario, nos parecía que estaba bueno acompañarlos en este momento, de encarar esta representación y el esfuerzo que vale estar acá.

Según Diego Baztarrica, “todos los años ellos se superan en la presentación de sus productos. Están todos interesados en seguir comercializando y mejorando sus productos de lo que tenemos en 9 de Julio.

En la Video nota se observan las empresas a quienes se les entrego un reconocimiento

Centenario

De cara al Centenario de Cámara de Comercio, Baztarrica adelanto que se está trabajando en varios eventos, algunos de apoyo popular, otros de carácter de capacitacion y se gestiona un congreso de transformación digital, por parte de FEBA en nuestra ciudad.

Creemos que no solo será para industriales, sino también para los estudiantes de los últimos años de secundaria, entre otros puntos que se proyectan realizar.

Las empresas de 9 de Julio que expusieron en Expoagro son: Motores Villa, Mecano Ganadero, Metalúrgica de 9, Silos FeyFe, Casillas Rurales Alfa, Mecano Ganadero y Yomel, como industrias. En tanto que hicieron su participación concesionaria como lo fueron, Cristian García Maquinarias, Pillmayquen Agro, Ñire Maquinarias, Comercial 9 de Julio y Rural Repuestos.