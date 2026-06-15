Concejo Deliberante: Se aprobó una ordenanza sobre Ética Publica

Durante la sesión legislativa del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio los ediles dieron tratamiento a la documentación 070-2025: Proyecto de Ordenanza. Etica en función

Pública, presentada por el Bloque UCR y trabajada en comisiones.

Según informaron desde el Bloque radical, «la nueva normativa establece reglas claras sobre deberes, obligaciones, incompatibilidades y principios éticos para todos los funcionarios y agentes que desempeñen funciones públicas, sin importar su cargo o forma de designación.

Entre los puntos más importantes de la ordenanza se destacan la presentación obligatoria de declaraciones juradas patrimoniales, la regulación de posibles conflictos de intereses, la prohibición de recibir beneficios indebidos relacionados con la función pública y la incorporación de herramientas para garantizar una mayor transparencia y acceso a la información pública», subrayaron en una gacetilla difundida.

Tambien la ordenanza aprobada, se incluye requisitos vinculados a la situación de deudores alimentarios y casos de violencia de género o familiar, reafirmando el compromiso del Estado con valores como la responsabilidad y el buen desempeño en los cargos públicos.