Comercial 9 de Julio, presente en el Stand de Tractores Agro Chery en Agro Activa

La empresa nuevejuliense Comercial 9 de Julio con mas de treinta años el mercado de maquinaria agrícola desde 9 de Julio hacia una amplia zona en el oeste bonaerense, se sumo en Agro Activa 2026 al stand de Tractores Agro Chery, una linea de tractores con 10 años en el mercado agrícola y ganadero en nuestro país, y que ahora amplio su gama en HP.

Adalberto Battistin, presidente del Grupo Comercial 9 de Julio dialogo con El Regional Digital y nos cuenta características y beneficios de las líneas de tractores Agro Chery, que van desde 30 a 260 HP.