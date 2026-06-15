Las lluvias de junio reactivaron la siembra y el trigo ya cubre la mitad del área prevista

Junio cortó el miedo a la seca con milímetros que no se esperaban y el trigo vuelve a tener humedad para sembrarse y establecerse.

La falta de lluvias en mayo fue oportuna para terminar la cosecha gruesa, pero, ¿y sí las lluvias no volvían en la primera quincena de junio para aprovechar la ventana de los ciclos intermedios? Sí, alcanzaban con unos pocos milímetros para seguir sembrando, pero en junio en todo el mes llueven 5 mm en el oeste de la región y 25 mm en el este. Este era el miedo que pasaba por la cabeza de los productores trigueros y el clima volvió a dar dos guiños: llovió a tiempo para seguir sembrando y en el oeste, estos milímetros valen oro para asegurar la emergencia y el establecimiento vigoroso de los planteos.

Un regalito de junio para hacer un trigo que se traiga la copa

Los primeros 10 días de junio sorprendieron con un promedio de 21 mm en la región núcleo, tras casi 5 semanas de ausencia de lluvias importantes. En el oeste superaron por lejos a los pronósticos más optimistas: Pozo del Molle registró 85 mm, Laboulaye, 62 mm, Baradero, 54 mm y Gral. Villegas, 42 mm. Pero hubo un pequeño hueco en el centro de la región que recibió menos de 5 mm y tiene dificultades para seguir y completar la siembra. En Bigand, no llovió nada y señalan que serían necesarios al menos 20 mm para implantar los lotes pendientes. Y advierten que, de no concretarse nuevas precipitaciones en el corto plazo, parte de esa superficie podría quedar fuera del esquema triguero y destinarse a soja.

Ya se sembró más de la mitad del trigo, pero el agua marca diferentes ritmos de siembra

A pesar de la humedad y el mal tiempo de la última semana, se sembraron 110.000 ha de trigo en la región núcleo. De esta manera el avance de implantación es del 52%. A pesar de que esta semana se pudo avanzar muy poco, el progreso se ubica apenas 2 p.p. por debajo del promedio de los últimos 5 años para esta fecha.