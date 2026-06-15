Las lluvias de junio reactivaron la siembra y el trigo ya cubre la mitad del área prevista
Junio cortó el miedo a la seca con milímetros que no se esperaban y el trigo vuelve a tener humedad para sembrarse y establecerse.
La falta de lluvias en mayo fue oportuna para terminar la cosecha gruesa, pero, ¿y sí las lluvias no volvían en la primera quincena de junio para aprovechar la ventana de los ciclos intermedios? Sí, alcanzaban con unos pocos milímetros para seguir sembrando, pero en junio en todo el mes llueven 5 mm en el oeste de la región y 25 mm en el este. Este era el miedo que pasaba por la cabeza de los productores trigueros y el clima volvió a dar dos guiños: llovió a tiempo para seguir sembrando y en el oeste, estos milímetros valen oro para asegurar la emergencia y el establecimiento vigoroso de los planteos.
Un regalito de junio para hacer un trigo que se traiga la copa
Los primeros 10 días de junio sorprendieron con un promedio de 21 mm en la región núcleo, tras casi 5 semanas de ausencia de lluvias importantes. En el oeste superaron por lejos a los pronósticos más optimistas: Pozo del Molle registró 85 mm, Laboulaye, 62 mm, Baradero, 54 mm y Gral. Villegas, 42 mm. Pero hubo un pequeño hueco en el centro de la región que recibió menos de 5 mm y tiene dificultades para seguir y completar la siembra. En Bigand, no llovió nada y señalan que serían necesarios al menos 20 mm para implantar los lotes pendientes. Y advierten que, de no concretarse nuevas precipitaciones en el corto plazo, parte de esa superficie podría quedar fuera del esquema triguero y destinarse a soja.
Ya se sembró más de la mitad del trigo, pero el agua marca diferentes ritmos de siembra
A pesar de la humedad y el mal tiempo de la última semana, se sembraron 110.000 ha de trigo en la región núcleo. De esta manera el avance de implantación es del 52%. A pesar de que esta semana se pudo avanzar muy poco, el progreso se ubica apenas 2 p.p. por debajo del promedio de los últimos 5 años para esta fecha.
- El SE de Córdoba encabeza con el 75% de la superficie implantada. En Marcos Juárez, las tareas se venían realizando con humedad superficial muy ajustada, por lo que el aporte de agua permitirá completar la siembra en excelentes condiciones y favorecerá la emergencia de los lotes ya implantados.
- En el centro-sur de Santa Fe, la siembra alcanza el 70%. En Carlos Pellegrini y María Susana, las lluvias fueron suficientes para recomponer la humedad de los primeros centímetros del suelo, permitiendo retomar las labores de siembra.
- El sur de Santa Fe registra un avance del 65%. En San Gregorio señalan que las lluvias aportan tranquilidad para completar el 100% del área prevista dentro de la ventana óptima de siembra. Sin embargo, la situación es diferente en los alrededores de Bigand, donde las precipitaciones fueron escasas o nulas y la principal limitante continúa siendo la falta de humedad superficial.
- En el noroeste bonaerense el avance alcanza el 25%. A diferencia de lo que ocurre en gran parte de la región núcleo, en General Villegas, Bunge y Piedritas la siembra permanece prácticamente detenida, con apenas un 20% implantado. Allí, el exceso de humedad y la falta de piso impiden el ingreso de las máquinas a los lotes.
- El noreste de Buenos Aires continúa mostrando el menor avance regional, con apenas el 15% de la superficie sembrada. Si bien en los últimos días se observa una mayor demanda de semillas, las labores de implantación todavía avanzan lentamente y son pocas las sembradoras trabajando en los campos.
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