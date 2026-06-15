El cuento del pendrive convirtió a Adorni en el político más mencionado de las redes

La explicación que Manuel Adorni eligió para justificar la aparición de cientos de miles de dólares que nunca había declarado no sólo profundizó el escándalo político y judicial que lo rodea, sino que también provocó una reacción masiva en las redes sociales. Según un informe especializado en consumo y tráfico digital, el jefe de Gabinete alcanzó en las últimas horas un récord histórico de menciones en la conversación pública online, superando incluso a Javier Milei.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Ad Hoc, el apellido Adorni acumuló más de 319 mil menciones en la red social X, convirtiéndose en el tema político más comentado desde marzo y marcando el pico más alto de exposición digital del funcionario desde que integra el Gobierno libertario.

El dato no sólo refleja la magnitud del impacto generado por su versión sobre los ahorros en criptomonedas supuestamente hallados en un viejo pendrive, sino que además arroja otro elemento llamativo: Adorni fue mencionado 2,3 veces más que el propio Presidente. En otras palabras, durante la jornada se habló más del jefe de Gabinete que de Javier Milei.

Las menciones contabilizadas por la consultora corresponden a la cantidad de veces que un tema se transforma en disparador de interacciones dentro de X, permitiendo medir tanto el volumen de conversación como el grado de centralidad que adquiere en la agenda digital.

El registro de 319 mil menciones dejó atrás la anterior marca del propio Adorni. Hasta ahora, su momento de mayor repercusión había sido el 12 de marzo, cuando aseguró durante una entrevista que se encontraba “deslomándose” por el país mientras acompañaba al Presidente en un viaje oficial junto a su esposa. Aquella declaración había generado cerca de 290 mil menciones.

El informe reconstruye además una suerte de cronología de los principales picos de exposición digital del funcionario, todos vinculados a distintas polémicas. El tercer mayor volumen de conversaciones se produjo tras su informe de gestión ante el Congreso, cuando afirmó que tenía en regla toda la documentación vinculada a su patrimonio. Ese episodio generó unas 250 mil menciones.

Una seguidilla de polémicas

Más atrás aparecen otros momentos que alimentaron el escrutinio público sobre el vocero presidencial: la comparación que intentó hacer entre sus gastos y un viaje oficial de Axel Kicillof a España, la conferencia de prensa en la que cuestionó a periodistas acreditados en Casa Rosada, la explicación sobre el préstamo de 100 mil dólares otorgado por dos jubiladas y la difusión de detalles sobre la lujosa cascada construida en la casa del country Indio Cuá.

La lista continúa con la repercusión que tuvieron las declaraciones del contratista que aseguró haber cobrado refacciones en dólares en efectivo y, más recientemente, la adhesión del propio Adorni al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno, un mecanismo que despertó fuertes cuestionamientos por beneficiar a quienes no pueden justificar parte de su patrimonio.

En ese contexto, la explicación sobre los ahorros en criptomonedas terminó convirtiéndose en mucho más que una defensa pública: fue el detonante de una catarata de memes, cuestionamientos y debates que colocaron nuevamente al jefe de Gabinete en el centro de la escena digital, esta vez con un nivel de exposición inédito incluso para uno de los funcionarios más activos en redes sociales del oficialismo.