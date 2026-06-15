Los mercados de Chile y Peru reabrieron la importación de carne aviar argentina

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que Argentina logró la reapertura del mercado chileno y peruano para la exportación de carne aviar, luego que los servicios sanitarios de ambos países levantaran la suspensión que pesaba sobre las mercaderías aviares de origen argentino por la influenza aviar, según notificó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

En el caso de Perú, la medida fue formalizada mediante nota oficial del Director General de Sanidad Animal de SENASA Perú, en respuesta a la Autodeclaración de Argentina como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), publicada el 6 de mayo pasado en el portal de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

En este sentido, la autoridad sanitaria peruana señaló que la mencionada autodeclaración acredita que el SENASA se encuentra en condiciones de ofrecer las garantías necesarias, habilitando la reanudación de las exportaciones argentinas con requisitos sanitarios previamente armonizados.

En forma complementaria, la decisión de apertura por parte de las autoridades sanitarias chilenas también se enmarca en el reconocimiento de la Autodeclaración argentina ante la OMSA respecto a la IAAP.

Estas disposiciones refuerzan el reconocimiento sanitario internacional en materia aviar y el posicionamiento regional de Argentina en materia comercial.