Cayeron un chivilcoyano y un suipachense con más de un kilo de cocaína: los detuvieron tras un seguimiento desde la Villa 1-11-14

En horas del mediodía del día Jueves 18 del corriente, personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Chivilcoy a cargo del Comisario Donato Rafael Pitetti, de manera conjunta con personal de EPC Mercedes y Chivilcoy, junto a la Secretaria de Seguridad de Chivilcoy, habiéndose recibido llamado anónimo a la dependencia policial, dando cuenta que dos sujetos de sexo masculino, uno de ellos resultando ser oriundo de Chivilcoy mientras que el restante residiría en la localidad de Suipacha, iban a dirigirse hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un vehículo, más precisamente a un barrio de emergencia en inmediaciones del Bajo Flores, con el fin de abastecerse de gran volumen de cocaína, para luego de revenderla en ambas localidades mediante modalidad menudeo.

Ante ello se mantuvo comunicación telefónica con el Juzgado Federal de Mercedes a cargo de S.S. Elpidio Portocarrero Texanos Pintos, donde interiorizado de los pormenores, S.S. dispuso que se inicien actuaciones judiciales, se verifique la veracidad de los dichos, y se realice seguimiento del vehículo en cuestión. Tras ello, el día 18 a primera hora de la mañana se montó un dispositivo de vigilancia encubierta en la localidades de Chivilcoy y Suipacha, logrando advertir que el vehículo con las personas denunciadas emprendían un viaje en sentido hacia CABA, por lo que se logró realizar seguimiento por parte de las unidades investigativas de este elemento, ingresando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdiéndolos de vista al momento de transitar diferentes de calles del barrio emergencia villa 1-11-14.

Tras varios minutos se logra advertir nuevamente al vehículo denunciado entre los autos sobre Autopista Acceso Oeste sentido CABA-Luján, retomando nuevamente el seguimiento, logrando interceptar al rodado marca Chevrolet modelo Zafira de color azul metalizado, patente DZR-458, en operativo interceptación vehicular en la localidad de Gowland, partido de Mercedes, más precisamente en el Peaje sobre Ruta Nacional N° 5 en sentido Buenos Aires-Chivilcoy, hallándose a bordo dos sujetos masculinos mayores de edad, identificados como Ariel Pedro Burello (50) e Ignacio Zannini (38), lográndose secuestrar del interior del vehículo, tras una minuciosa inspección, debajo del fuelle de la palanca de cambio dos envoltorios con cocaína, mientras que en la parte del baúl, en un compartimiento donde va el botiquín de emergencia, se procedió al secuestro de un ladrillo de clorhidrato de cocaína con el logo de VERSACE, también se logró secuestrar dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

A continuación, se realiza pesaje de la sustancia de estupefacientes, arrojando un guarismo 1,050 kg. Consultado el magistrado de intervención dispuso la detención de Burello y Zannini, por Infracción a la Ley 23737 y se proceda al secuestro del rodado y el dinero en efectivo.

Librándose en ese instante dos órdenes de allanamiento, para los domicilios de los detenidos, sito en calle Luis Morh 198 de la localidad de Chivilcoy, lugar de residencia de Zannini procediéndose a secuestrar varios plantines de marihuana, mientras que en el domicilio de Burello, sito en calle Entre Ríos N° 365 de la localidad de Suipacha, se procedió al secuestro de marihuana (cogollos) arrojando un pesaje 244 gramos, bicarbonato de sodio y demás elementos de prueba para las presentes actuaciones judiciales.

Respecto a los detenidos, deberán ser trasladados con las actuaciones producidas a sede judicial.

Fuente: De Chivilcoy