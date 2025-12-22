Cayeron mas 15 postes del tendido eléctrico: Una tormenta de fuertes vientos dejo sin energía eléctrica a la localidad de Morea

En la noche de este domingo 21, desde las 18hs comenzó a observase un cambio en el sistema de nubes, con lo que era prever algún tipo de tormenta y esto se dio haca la zona sur del distrito, en zona de Morea, donde durante unos 30 minutos se registro una lluvia de 10 mms. y fuertes ráfagas de viento que derribo parte del tendido eléctrico hacia la localidad.

Conforme se conoció mas de 15 postes cayeron y dejo sin luz al pueblo. Desde la mañana de este lunes, personal de la Cooperativa Eléctrica de Dudignac, trabaja en restaurar el tendido, lo que llevara varios días, ya que la zona donde hay que llegar, en parte esta anegada, o caminos muy angostos con canales a los costados, informaron desde la Delegacion municipal