Carne de cerdo: China aplica aranceles antidumping y tensiona el comercio internacional

El Ministerio de Comercio de China emitió la resolución definitiva de la investigación antidumping sobre la carne de cerdo y subproductos porcinos importados desde la Unión Europea (UE), al concluir que estas mercaderías ingresaban al mercado chino a precios de dumping y causaban un daño significativo a la industria porcina local. Como resultado, el gigante asiático comenzó a aplicar derechos antidumping a partir del 17 de diciembre, con una vigencia prevista de cinco años.

Según el dictamen oficial, las autoridades chinas determinaron que existe una relación causal directa entre el dumping detectado y el perjuicio económico sufrido por los productores nacionales, lo que habilitó la imposición de medidas defensivas al comercio exterior.

Aranceles y productos alcanzados

Los derechos antidumping establecidos oscilan en un rango aproximado de 4,9% a 19,8%, dependiendo de la empresa exportadora europea. Las tasas definitivas resultaron más bajas que las aplicadas de manera provisional durante el proceso de investigación, aunque igualmente representan un encarecimiento relevante para el ingreso de estos productos al mercado chino. La medida alcanza a la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada, así como a despojos, casquería, grasa y manteca de cerdo sin refinar, además de subproductos como intestinos, vejigas y estómagos.

Impacto en los productores europeos.

Para la Unión Europea, la decisión implica un golpe directo a uno de sus principales destinos de exportación de carne porcina. China es un mercado clave para el aprovechamiento de cortes y subproductos con menor demanda interna en Europa, por lo que el encarecimiento arancelario podría reducir volúmenes exportados y presionar los precios internos.

Si bien algunas empresas europeas quedaron ubicadas en el tramo más bajo del arancel, el sector en su conjunto enfrenta un escenario de mayor incertidumbre comercial, con posibles ajustes en la producción y la necesidad de redirigir exportaciones hacia otros mercados.

Consecuencias para el comercio global

A nivel internacional, la imposición de estos derechos antidumping podría reconfigurar los flujos del comercio mundial de carne porcina. Países exportadores alternativos, como Estados Unidos, Brasil o naciones de América Latina, podrían ganar participación en el mercado chino si logran cubrir la demanda que deje la UE.

Al mismo tiempo, la medida se inscribe en un contexto de tensiones comerciales más amplias entre China y la Unión Europea, que ya incluyen disputas en otros sectores industriales y agroalimentarios. Analistas advierten que este tipo de decisiones podría profundizar la fragmentación del comercio global y fomentar estrategias más proteccionistas.

En este escenario, el mercado porcino internacional entra en una nueva etapa, marcada por ajustes en la oferta, búsqueda de nuevos destinos comerciales y una mayor competencia por el acceso al mayor importador de carne del mundo.