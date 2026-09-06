Carlos Agrati asumió en la Dirección de Transito: La receta profundizar las tareas de control, prevención y educación vial

Tal como anuncio el pasado jueves 3 en sus redes sociales El Regional Digital, el ultimo viernes 4, Carlos Agrati asumió como nuevo Coordinador de Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, en un acto encabezado por el Secretario de Gobierno, Federico Aranda y el Subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán.

La designación apunta a fortalecer el trabajo de prevención y control vial, en un contexto de crecimiento de la ciudad y de una problemática del tránsito que, según remarcaron desde el Ejecutivo, requiere una actualización permanente de las herramientas y estrategias de intervención.

Beltrán destacó la trayectoria de Agrati ( aseguro conocerlo desde cuando el era Jefe Policía Comunal en 9 de Julio, y Agrati funcionario de transito), y explicó que su incorporación responde a la necesidad de profundizar las tareas de control, prevención y educación vial.



En ese sentido, adelantó que Daiana Molina, quien se desempeñaba hasta ahora en la coordinación, continuará vinculada al área y tendrá a su cargo el desarrollo de campañas de educación vial. Además, anticipó el trabajo en una ordenanza para incorporar esta temática de manera prioritaria en los establecimientos educativos.

Por su parte, Agrati asumió el desafío con el objetivo de conformar un equipo idóneo y avanzar hacia un trabajo integral y sostenido en el tiempo.

Entre las medidas que mencionó se encuentran una mayor articulación con otras fuerzas de seguridad y la realización de operativos sorpresa, además de reforzar la educación vial.

“La ciudad crece, se desarrolla y los conflictos del tránsito van a seguir creciendo”, señaló.



Aranda, en tanto, sostuvo que si bien el Municipio viene trabajando en materia de tránsito, busca alcanzar “mayores resultados”.

Remarcó que el tránsito es dinámico y que las metodologías deben adaptarse, por lo que se potenciarán las campañas y se avanzará en una normativa que permita abordar la seguridad vial desde las escuelas.

Durante la presentación también se puso en valor la experiencia de Agrati, quien años atrás tuvo un rol central en la creación del primer cuerpo profesional de tránsito de la ciudad.

Desde el Ejecutivo señalaron que su incorporación representa una apuesta a generar nuevas herramientas y consolidar la seguridad vial como una política sostenida hacia las próximas generaciones.