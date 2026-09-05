Dos hombres aprehendidos por abigeato: fueron interceptados con carne en una mochila
Personal del Comando de Prevención Rural Bolívar llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos hombres, en el marco de una investigación por un caso de abigeato.
El operativo se desarrolló durante recorridas preventivas en jurisdicción del Cuartel I, Sección Quintas, donde los efectivos interceptaron un motovehículo que circulaba sin dominio colocado.
De acuerdo con la información policial, al advertir la presencia de los uniformados y ante la solicitud de que detuvieran la marcha, los ocupantes «emprendieron la fuga, aunque fueron interceptados a escasos metros del lugar».
Una vez identificados, ambos hombres «se mostraron evasivos» ante las preguntas realizadas por el personal policial. A esta situación se sumaron la nocturnidad y el hecho de que, según indicaron desde el CPR, «no podían justificar su presencia» en el camino rural.
Ante esa situación, se realizó una requisa y en el interior de una mochila se encontraron diversos cortes cárnicos con restos de pasto, circunstancia que, según la Policía, resultaba «compatible con una posible faena clandestina».
Además, durante el procedimiento se secuestraron cuchillos de gran porte con filo y piedras de afilar, elementos que «presuntamente podrían haber sido utilizados para realizar la faena».
Las diligencias continuaron con la inspección de la baulera del motovehículo, donde los efectivos hallaron carne y cuero pertenecientes a un animal vacuno. A partir de este hallazgo, el personal policial realizó una recorrida por las inmediaciones y logró localizar, a escasos metros y sobre la vera del camino, el resto de los cortes cárnicos.
La carne se encontraba camuflada entre los pastizales y cubierta con tela y bolsas, según se informó oficialmente.
La situación fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, con intervención de la UFI Nº 11, a cargo del agente fiscal Dr. Adrián Peiretti.
Desde la Fiscalía se dispuso la aprehensión de ambos hombres, el secuestro del motovehículo y el recogimiento de los elementos hallados durante el procedimiento, a fin de que sean sometidos a las correspondientes pericias.
Los dos aprehendidos quedaron notificados de la formación de una causa bajo la carátula Abigeato y permanecen a disposición de la justicia, a la espera de la correspondiente declaración indagatoria.
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