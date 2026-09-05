Dos hombres aprehendidos por abigeato: fueron interceptados con carne en una mochila

Personal del Comando de Prevención Rural Bolívar llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos hombres, en el marco de una investigación por un caso de abigeato.

El operativo se desarrolló durante recorridas preventivas en jurisdicción del Cuartel I, Sección Quintas, donde los efectivos interceptaron un motovehículo que circulaba sin dominio colocado.

De acuerdo con la información policial, al advertir la presencia de los uniformados y ante la solicitud de que detuvieran la marcha, los ocupantes «emprendieron la fuga, aunque fueron interceptados a escasos metros del lugar».

Una vez identificados, ambos hombres «se mostraron evasivos» ante las preguntas realizadas por el personal policial. A esta situación se sumaron la nocturnidad y el hecho de que, según indicaron desde el CPR, «no podían justificar su presencia» en el camino rural.

Ante esa situación, se realizó una requisa y en el interior de una mochila se encontraron diversos cortes cárnicos con restos de pasto, circunstancia que, según la Policía, resultaba «compatible con una posible faena clandestina».