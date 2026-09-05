Un joven estudiante de 9 de Julio fue distinguido como mejor egresado de Ingeniería de la UNLP

Un importante reconocimiento académico tuvo como protagonista a un joven de 9 de Julio. Franco Niderhaus, hijo de Javier Niderhaus y Mariana Baglietto, fue distinguido este viernes con el Premio al Mejor Egresado de su carrera, otorgado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) correspondiente al ciclo lectivo 2025-2026.

La distinción se entregó durante el Acto Académico desarrollado en la mañana de ayer en el Patio Volta del Edificio Central de la Facultad de Ingeniería.

La ceremonia reunió a autoridades de la institución, docentes, familiares y a los egresados que recibieron los distintos reconocimientos.

El premio distingue a quienes se destacan por su desempeño académico durante el desarrollo de sus estudios universitarios y constituye uno de los reconocimientos a la trayectoria de los nuevos profesionales de la Facultad.

El logro de Niderhaus adquiere especial relevancia para 9 de Julio, donde son numerosos los jóvenes que cada año emprenden sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata y alcanzan destacadas trayectorias en diferentes disciplinas.

De esta manera, el reconocimiento obtenido por Franco se suma a esos ejemplos de estudiantes y profesionales nuevejulienses que, a través de su dedicación y esfuerzo, logran destacarse en el ámbito universitario y llevar el nombre de la ciudad a otros espacios. Un motivo de orgullo para Franco Niderhaus y su familia, y también para toda la comunidad de 9 de Julio.