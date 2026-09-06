Km 237: Vuelco de un transporte en ruta nacional 5

Hoy a las 04:30 hs aproximadamente en ruta 5 a la altura del km. 237, se produjo el vuelco de camion marca Mercedes Benz , perteneciente a la empresa La Serenisima.

El rodado era conducido por BEQUER MARTIN de 43 años, oriundo de la localidad de Mercedes.

Se hace presente en el lugar personal del Destacamento Comodoro Py.

El conductor fue trasladado hacia hospital para control, presentando en principio solo algunos golpes leves. La ruta se halla liberada al transito.

fuente: Bragado es Noticias