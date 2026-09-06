Detuvieron en España a Facundo “Sapo” Ciarlo, un histórico estafador argentino

Facundo Agustín “Sapo” Ciarlo, de 51 años, fue detenido en la ciudad de Málaga, España, luego de una investigación realizada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con las autoridades españolas.

Según informó Infobae, Ciarlo era investigado en una causa por presuntas defraudaciones y habría utilizado tarjetas de crédito ajenas, clonadas o mellizas para adquirir paquetes turísticos que luego eran revendidos a través de una agencia de viajes.

La investigación se reactivó el pasado 27 de mayo, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) solicitó a la Policía de la Ciudad localizar al sospechoso.

A partir del análisis de sus redes sociales y de información obtenida sobre las conexiones a su cuenta de Facebook, los investigadores lograron determinar que se encontraba residiendo en Málaga.

Con esa información, la Justicia argentina tramitó un pedido de captura internacional mediante una notificación roja de Interpol.

Posteriormente, la Policía de la Ciudad tomó contacto con sus pares de Málaga para avanzar en la localización del acusado.

Finalmente, agentes españoles interceptaron a Ciarlo cuando circulaba en un Jeep Renegade por la calle Héroes de Sostoa, en Málaga.

Tras la detención, quedó alojado en dependencias policiales y se iniciaron las diligencias correspondientes para avanzar con su*extradición a la Argentina.

ANTECEDENTES

Ciarlo ya había sido detenido y condenado en 2016 a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafas, en una causa tramitada por la Justicia de Chubut.

En aquella investigación se había determinado que se utilizaban datos de tarjetas de crédito para realizar compras de pasajes y paquetes turísticos.

El caso volvió a tomar relevancia años después, cuando Ciarlo fue localizado en Rusia durante el Mundial de Fútbol de 2018, pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre él.

La investigación actual permanece bajo la órbita de la UFECRI y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9, mientras se aguarda el avance del proceso judicial y las diligencias vinculadas con su eventual regreso a la Argentina.

Fuente: Infobae