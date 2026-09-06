Abrieron las puertas de la 97º Expo Rural Bolívar y ya está en marcha la Expo 2026

Quedó abierta al público la 97° edición de la Exposición Rural de Bolívar. Fue luego del tradicional corte de cintas que se realizó a las 11 de la mañana y estuvo a cargo del histórico dirigente ruralista, Luis Artola.

Participaron del acto los presidentes de la Rural, José Gabriel Erreca, y la vice presidente de la Cámara Comercial, Gilda Ikes. También estuvo presente el intendente local, Eduardo «Bali» Bucca, junto a otras autoridades municipales.

Luego de la apertura, se hizo una recorrida por el predio, que lucía espléndido con una buena cantidad de maquinaria, lo que fue motivo de grata sorpresa entre los presentes.

Culminada la caminata, algunos se detuvieron a disfrutar de una picada provista por la organización de la Expo en el restaurante El Refugio.

Ante los micrófonos de los medios, Erreca manifestó que «esta es la fiesta de Bolívar, donde concurren todos los sectores de la comunidad. Espero que el tiempo nos acompañe y que la gente disfrute de la muestra».

En respuesta a una pregunta puntual de uno de los cronistas, dijo que hasta ahora no hay presencias confirmadas de autoridades provinciales aunque «están las puertas abiertas para todos, sin distinción ni bandería».

Por su parte, Bucca agregó: «Estoy muy contento de estar acá acompañando, esta Expo nos llena de orgullo y nos genera una energía especial que se contagia en toda la ciudad».

Durante todo este sábado la entrada es sin cargo. Sólo se cobrará el ingreso los días domingo: el primero, cuando se lleve a cabo la gran jineteada, tendrá un costo de $25.000, y el segundo, día de la inauguración de la muestra ganadera, será de $20.000. Los menores de 13 años ingresan siempre de forma gratuita.

Serán 9 días de actividades. Se destaca el Concurso de Asadores y la Jineteada del domingo 6. El el ciclo de charlas que comienza el lunes y el domingo 13 será el desfile criollo y entrevero de tropillas en la pista central. Asimismo, el patio gastronómico promete ser gran centro de atención con la instalación de food trucks y un escenario donde pasarán los artistas.