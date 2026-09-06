Dos patinadoras del Club El Fortin compiten en el Nacional de San Juan

Las patinadoras del club El Fortín, Zoe Bravo y Catalina Legnoverde, se presentan en el campeonato nacional absoluto 2026 que se desarrolla desde el 30 de agosto en el velódromo Vicente Alejo Chancay en la provincia de San Juan.

Es el torneo de patín artístico más importante en el país y reúne a más de 500 deportistas de todo el país en las divisionales World Skate, A y B.

Ambas patinadoras, acompañadas por su profesor, Cesar Salas, llegan a esta instancia los deportistas clasificados en las copas apertura y clausura de cada divisional.

Zoe Bravo tendrá su participación hoy domingo 6 de septiembre en la categoría Nacional A mini infantil. Por su parte Catalina Legnoverde lo hará el sábado 12 de septiembre en la categoría promocional B mini infantil.

Las patinadoras de nuestra ciudad viajan con grandes expectativas a este torneo, luego de sus actuaciones en las etapas clasificatorias y el trabajo realizado junto a su entrenador y equipo de trabajo de cara a esta importante presentación.