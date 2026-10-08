Capacitación vial en Junín: Participo el Director de Transito de 9 de Julio y de la Oficina de Licencia de Conducir

Personal de la Dirección de Tránsito y de la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio participó de una jornada de capacitación y actualización en seguridad vial, desarrollada en la ciudad de Junín, junto a representantes de distintos municipios.

La actividad se extendió durante toda la jornada y contó con la participación de técnicos especializados en seguridad vial, abogados y peritos accidentológicos, quienes abordaron diferentes aspectos vinculados al trabajo cotidiano de los inspectores y a la prevención de siniestros viales.

Entre los contenidos desarrollados se trabajó sobre el control de las emociones en el ámbito de la función pública, especialmente aplicado a las tareas de los agentes de tránsito, además de un curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y distintas instancias de actualización vinculadas a la seguridad vial.



La jornada también incluyó actividades prácticas y demostraciones con nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad, entre ellas simuladores de vuelco y de manejo, además de gafas que permiten experimentar los efectos de la alcoholemia sobre la percepción y las capacidades necesarias para conducir.

De esta manera, el personal municipal continúa incorporando herramientas y conocimientos que contribuyen a fortalecer las tareas de prevención, control y concientización en materia de seguridad vial