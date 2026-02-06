Canales clandestinos: la Legislatura pide informes sobre el nuevo control de obras hidráulicas ilegales en la Provincia

La creación de canales clandestinos en zonas rurales y periurbanas de la Provincia se consolidó en los últimos años como un problema estructura.

e trata de obras ejecutadas sin autorización oficial que modifican el curso natural del agua, aceleran los escurrimientos y trasladan el riesgo hídrico hacia otros campos, caminos rurales.

El Código de Aguas bonaerense establece que toda obra hidráulica realizada para beneficio de un predio debe contar con aprobación previa de la Autoridad del Agua (ADA). Sin embargo, la realidad territorial muestra una reiterada proliferación de intervenciones ilegales que terminan generando anegamientos, daños en infraestructura y conflictos entre vecinos, especialmente durante episodios de lluvias intensas.

En ese escenario, la Legislatura solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la implementación del nuevo “Procedimiento para la resolución de obras hidráulicas no autorizadas”, aprobado mediante la Resolución N° 46/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. La iniciativa fue presentada por una diputada provincial Romina Braga (Coalición Cívica), con el eje del planteo está puesto en el funcionamiento del sistema de control.

Solicitud de información

Uno de los puntos centrales del pedido es conocer el estado de situación y los plazos reales de puesta en marcha del nuevo procedimiento, que derogó normativas vigentes desde 2002 y 2003. El cambio busca modernizar los mecanismos de detección y actuación, pero también abre interrogantes sobre su aplicación efectiva en el territorio.

La resolución incorpora el uso de herramientas de visualización geoespacial de alta resolución como eje para identificar obras clandestinas. En ese marco, se solicita información sobre qué tecnología se está utilizando, si existen convenios con organismos científicos o tecnológicos y si estos sistemas permiten distinguir entre tareas de mantenimiento de canales existentes y nuevas obras ilegales.

Otro aspecto clave es la articulación técnica entre la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial de Hidráulica. El pedido de informes busca precisar qué criterios prevalecen cuando existen evaluaciones discrepantes entre ambos organismos y cómo se define la necesidad de remoción o adecuación de una obra en función del riesgo hídrico y la alteración de cuencas.

Municipios como actores secundarios

El rol de los municipios también ocupa un lugar central. Las reformas al Código de Aguas los habilitaron como autoridades de comprobación concurrentes, facultándolos para recibir denuncias y realizar relevamientos. En ese sentido, se consulta si la Provincia diseñó programas de capacitación y asistencia técnica para que los gobiernos locales cuenten con personal y equipamiento idóneo.

Además, se pide una nómina de los municipios que ya firmaron convenios de colaboración con la ADA, el estado de los expedientes iniciados bajo normativas anteriores y las garantías para que el cambio de procedimiento no genere dilaciones en las órdenes de restitución de obras ilegales.

Por último, el pedido indaga si se prevé un régimen de regularización para aquellas obras ejecutadas sin autorización previa que cumplan con los estándares técnicos y no generen perjuicios a terceros ni al dominio público hídrico.

Accionar provincial

Después de más de 20 años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un nuevo procedimiento para tratar, prevenir y resolver las obras hidráulicas clandestinas. Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aseguran que se incorporaron “herramientas modernas y eficaces”. Los detalles.

El nuevo sistema quedó plasmado en la Resolución 46/26 de la cartera que lidera Gabriel Katopodis publicada en el Boletín Oficial de este jueves. La norma deroga los reglamentos anteriores que datan del 2002 y 2003 y aprueba el nuevo “Procedimiento para la resolución de obras hidráulicas no autorizadas“.

