Campeonato Panamericano de Patín Artístico 2025: Compiten patinadoras de 9 de Julio

Desde este jueves y hasta el 6 de julio, la Ciudad de Buenos Aires se convierte en el epicentro del patinaje artístico continental con la realización del Campeonato Panamericano de Patín Artístico 2025.

El evento se lleva a cabo en el Microestadio de Patín recientemente inaugurado en el Pabellón Europa del Parque Olímpico de Villa Soldati, gracias al acuerdo entre la Secretaría de Deportes de la Ciudad y la Confederación Argentina de Patinaje; es único en el mundo: cuenta con una pista de 500 metros cuadrados y capacidad para 2.700 personas.

El torneo reúne a deportistas de más de 15 países. Además de Argentina, como país anfitrión, ya confirmaron su presencia, representantes de Paraguay, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Haití, Venezuela y México, incluyendo la competencia tres categorías: Novatos, Promocionales y Naciones, con eventos tanto para clubes como para selecciones nacionales.

Etapa Novatos del Club Atlético 9 de Julio y del Club Atlético Social Dudignac

En la primera etapa de Novatos compiten 8 deportistas del Club Atlético 9 de Julio y 2 del Club Atlético Social Dudignac. Los que ya participaron, son Rafaela Giuliodori (Dudignac), Categoría Novatos C Minis, obtuvo el puesto 16° entre 38 deportistas, realizando un increíble debut en esta instancia y demostrando que está a la altura del evento. Sara Duarte (Club Atlético), categoría Novatos B Tots, renovó el título logrado el año pasado y obtuvo la medalla de bronce, ubicándose 3ra entre 15 deportistas. Eva Recalde (Club Atlético), categoría Novatos B Minis, realizó una coreografía muy prolija y se ubicó en el puesto 27 entre 34 participantes, sobrellevando una competencia de alto nivel. Matilda Quintana (Club Atlético), categoría Novatos B Cadetes, con una coreografía que impactó a todos, obtuvo el 3er puesto entre 18 participantes, subiendo al podio en su primer torneo de esta dimensión. Inés Dawney (Club Atlético), categoría Novatos B Mayores, realizó una coreografía de excelente nivel y se ubicó a un paso del podio, en el puesto número 6 entre 24 deportistas. Antonia Faustino (Club Atlético), categoría Novatos A Minis, se ubicó en el puesto número 6 a un paso del podio, con una performance impecable y destacada, sorprendida por los aplausos del público. Isabella Giuliodori (Dudignac), categoría Novatos A Cadetes, se ubicó en el puesto número 11 también llegando a un nivel destacado. Y Juana Faustino (Club Atlético), categoría Novatos Pre Promocional Cadetes, logró ubicarse en el puesto número 7, llegando al final de su categoría arriba del podio. Las últimas dos patinadoras la dejaron abajo. De todos modos, muy felices con el resultado obtenido, ya que en su categoría eran 32 patinadoras.

De esta manera culminaron la etapa Novatos, para descansar una semana de competencias y se vuelven a introducir al Panamericano de Promocionales con Olivia Jerez y Alfonsina Legone

La entrenadora, Daniela Tolosa, manifestó el orgullo que siente por sus atletas, feliz por los momentos que están viviendo y que este torneo es realmente una fiesta en la que se celebra cada minuto, destacando el acompañamiento de cada familia para con sus hijas y con ella y el apoyo del resto de los clubes que están haciendo el aguante por las patinadoras que representan a todos. Finalmente felicitó a quienes ya participaron, deseando lo mejor para quienes faltan competir.