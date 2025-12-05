Campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina en 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el martes 16 de diciembre se aplicará la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y el viernes 19 de diciembre en el CAPS Luján. Para poder aplicarse la vacuna, se solicita comunicarse previamente al 610038 (CIC), y al 610033 (Luján).

La FHA es una enfermedad viral causada por el virus Junín que se transmite por el contacto con roedores infectados, principalmente el «ratón maicero». 9 de Julio es considerada zona endémica y la vacunación -de calendario- está recomendada desde los 15 años hasta los 64 años inclusive, salvo en casos de embarazo, lactancia o pacientes inmunocomprometidos.

Cabe aclarar que los vecinos podrán anotarse en el CAPS que deseen sin necesidad de pertenecer al barrio de los mencionados, o en cualquiera de los otros Centros de Atención Primaria de la Salud.

Asimismo, se recuerda que el CIC cuenta con servicio de vacunación por la tarde, de lunes a jueves de 13 a 18 hs., como el resto de los centros de atención primaria.

Esta franja horaria se incorporó recientemente y permite ampliar el acceso para quienes no pueden concurrir por la mañana.