Caminos rurales: El Secretario de Obras Publicas brindo un informe de la situación. Piden colaboración con el transporte de granos

Desde enero último todas las áreas que componen la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de 9 de Julio atiende e imparte directivas desde sus nuevas oficinas ubicadas en la intersección de Av. Ag. Alvarez y Av. Compaire, donde allí se construyeron varias oficinas en el ex matadero, donde se alojan gran parte de la maquinaria y concurren los empleados del área.

En ese marco, el Secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Boufflet quien recibió a El Regional Digital y donde conto la particularidad de trabajar desde ese lugar y los proyectos que se buscan ampliar allí, también se refirió a la situación de caminos rurales en el partido de 9 de Julio que vienen sufriendo el anegamiento desde febrero último con las intensas lluvias, continuo en marzo, y las recientes lluvias de entre 30 y 40 mms. que volvieron a complicar la situación, a lo que el funcionario sintetizo “Venimos con una tarea ardua, donde todo lo que es retroexcavadora sigue trabajando”.

Boufflet puntualizo que es un trabajo de hormiga porque, arreglas un lugar y se te rompen tres lugares, refiriéndose a los caminos, a lo que hay que sumar la limpieza de canales; a lo que hay que sumar que empezó la cosecha, por lo que el paso de camiones agrava la situación.

Esto era sabido porque los caminos venían de una seca muy grande donde el mantenimiento último había sido muy justo y hoy con esta gran masa de agua toda junta se nos complicó mucho, reconoció.

Pedido al transporte de granos

En un repaso del trabajo informo que hay lugares que todavía no hemos logrado tener totalmente una pasada 100%, sí tenemos en gran parte pasada de vehículos; y estamos muy arriba de la cosecha donde se nos está complicando, la gente que no puede embolsar o no quiere hacer ese gasto de embolsado necesita sacar, la verdad que estamos complejos, por lo que pidió la colaboración del transporte con una carga menor de granos y así tener un menor impacto, porque además cada vez que se encaja un vehículo de este porte, el desastre es enorme, aseguro.

Aunque hay casos, conto Boufflet donde productores y contratistas, buscan cargar menos, para sí poder sacar todo lo cosechado, a pesar de que hay transportistas que se oponen a ello; y relato un caso dado en zona de Patricios entre el productor y el contratista decidieron no salir con más de 25.000 kilos y pudieron sacar hasta el último grano y no tuvieron un problema con el camino”, conto y agrego”Es que 5/8 mil kilos menos ayuda a mantener los caminos”.

Zonas complicadas

Consultado sobre lugares complicados en el partido, informó que lo pronto a dar respuestas en La Colonia, se viene trabajando en la continuación de Av. Mitre hacia la localidad de Dennhey. También hacia lo Garabano en el P1, eso se va a estar solucionando hoy (martes 22), a su vez estamos trabajando, con ayuda de vecinos en el camino que va Del Valle (bajada ruta 65 en Santos Unzue), esto se está terminando el día martes, informo.