Calle Gardel: Se trabaja en la instalación de luces con sistema Led

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa con los trabajos de colocación de columnas de alumbrado sobre calle Gardel, entre San Juan y Agustín Álvarez, con el objetivo de instalar posteriormente artefactos LED.

La intervención busca mejorar la iluminación en un sector que se presentaba oscuro y con poca luminosidad, contribuyendo a la seguridad, la circulación vehicular y peatonal y la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos se llevan adelante a través de la CEyS Mariano Moreno y forman parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento del barrio.