Buscan a una joven desaparecida en la zona rural de Chivilcoy

Según la denuncia realizada por su pareja, Rustide Báez, de 53 años, la joven se retiró del lugar alrededor de las 6 de la mañana, sin informar su destino y dejando su teléfono celular en el domicilio.

Svica mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura media, tez blanca y cabello castaño claro hasta los hombros. Al momento de ausentarse vestía una campera de cuero negra y llevaba una cartera, sin precisarse más detalles. No posee tatuajes, lunares ni piercings visibles.

Fuentes policiales indicaron que no sería la primera vez que la joven se ausenta del lugar por decisión propia. Personal del CPR revisó las cámaras de acceso a la localidad de La Rica, sin obtener resultados positivos hasta el momento.

Por disposición judicial, se activó el protocolo de búsqueda de personas, con intervención de las dependencias descentralizadas y de la Unidad Fiscal de Instrucción de Mercedes.

De Chivilcoy