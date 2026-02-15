Buscan a un trabajador rural que perdió contacto en la zona del Paraje Mira Mar

Un trabajador rural está siendo intensamente buscado en la zona rural del Partido de Bolívar, tras no tenerse noticias suyas desde el viernes, cuando debió haber regresado a esta ciudad tras laborar en el establecimiento Don Jesús, en la zona del paraje Mira Mar.

De acuerdo a datos relevados por este medio, se trata de Adrián Gallo, de 45 años, a quien su empleador lo llevó hasta el establecimiento rural y debía regresar con un equipo de siembra, datos que fueron aportados, precisamente, por el empresario rural a la Policía local.

Si bien el caso corresponde, por jurisdicción, a la actuación del Comando de Prevención de Delitos Rurales, este estamento está trabajando desde este sábado a la tarde en el lugar con apoyo de sus pares de la Sub DDI Bolívar en tareas de rastrillaje. También se movilizó personal de Bomberos Voluntarios, que destinó una dotación de efectivos a esos efectos.

Según supo este medio, Gallo habría estado reparando unos alambrados y luego se encaminó hacia la manga para encerrar unos toros, siguiendo indicaciones de su patrón, quien retornó a Bolívar tras hablar telefónicamente con su empleado conviniendo que su propio regreso lo haría con el equipo de siembra de un contratista. Fue el último contacto mantenido con el ahora sindicado como desaparecido.

El campo en cuestión, como se dice, está ubicado en la zona de Mira Mar, frente mismo a la estancia San Isidoro y muy cerca de donde desapareció, hace ya casi 4 años Juan Woldry, recordó el medio bolivarense.

Foto portada: Ilustración