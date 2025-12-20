Bromotalogia: Se llevan adelante controles en natatorios de clubes

La dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio, informo que durante esta semana se llevó adelante controles de concentración de cloro en natatorios públicos de clubes de la ciudad, en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan durante la temporada estival.

El cloro es un elemento fundamental para el control del desarrollo de microorganismos y la prevención de enfermedades, por lo que su correcta dosificación resulta clave para preservar la salud de quienes utilizan estos espacios recreativos.

Este tipo de controles se realiza todos los veranos y forman parte de una tarea permanente orientada a garantizar condiciones adecuadas de salubridad en los natatorios de la ciudad, promoviendo el uso seguro de las instalaciones y el cuidado de la comunidad.