Brindan recomendaciones ante la actualización de la Licencia de Conducir

La dirección de Tránsito y la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerdan a todos los conductores que, en caso de haber experimentado un cambio en sus datos personales, como por ejemplo una modificación en el Documento Nacional de Identidad (DNI), deben regularizar este cambio en su Licencia de Conducir dentro de los 90 días posteriores a su realización.

De acuerdo con la normativa vigente, todo dato de conductor que se encuentre en la Licencia de Conducir debe estar actualizado de forma permanente. En este sentido, cualquier cambio en la información consignada en la licencia debe ser denunciado a la autoridad competente, que en este caso es la Oficina de Licencias de Conducir. El incumplimiento de este plazo puede resultar en la caducidad de la licencia.

En caso de que el cambio de datos implique un nuevo número de DNI, los conductores deberán solicitar el reemplazo de la licencia con la nueva información correspondiente. El trámite puede realizarse ante la jurisdicción correspondiente dentro de los 90 días desde que se produjo el cambio.

PLAZO: 90 DÍAS DESDE EL CAMBIO EN EL DNI

Recordamos que, para evitar inconvenientes, es fundamental realizar este procedimiento dentro del plazo establecido, ya que, de no hacerlo, la licencia perderá su vigencia y deberá ser renovada con la información correcta.

Para más información y consultas, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Licencias de Conducir, en Galería Italiana.

Mantengamos nuestros datos al día y respetemos las normativas vigentes para conducir con tranquilidad.