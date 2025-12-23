Brasil desplaza a Estados Unidos y lidera la producción mundial de carne vacuna en 2025

Brasil se convirtió en 2025 en el mayor productor mundial de carne vacuna, superando por primera vez a Estados Unidos, de acuerdo con la última actualización de estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El organismo proyecta que la producción brasileña alcanzará 12,3 millones de toneladas, mientras que la estadounidense se ubicará en torno a 11,8 millones de toneladas.

El informe marca un punto de inflexión en el mercado global de carnes, históricamente liderado por Estados Unidos. En el caso de Brasil, el USDA atribuye el crecimiento a una combinación de factores estructurales, entre ellos el aumento de la productividad, mayores pesos de faena, una mejora en la eficiencia del sistema ganadero y una fuerte orientación exportadora.

Por el contrario, Estados Unidos atraviesa una etapa de ajuste en su sector bovino. La reducción del rodeo, afectado por varios años de sequía, altos costos de producción y una menor disponibilidad de animales para faena, derivó en una caída de la producción que permitió el avance brasileño en el ranking global.

Además de liderar la producción, Brasil mantiene su posición como principal exportador mundial de carne vacuna, con un rol clave en el abastecimiento de mercados como China, Medio Oriente y el sudeste asiático. Esta combinación de alto volumen productivo y fuerte inserción internacional refuerza el peso del país sudamericano en el comercio global de proteínas animales.

Desde el USDA señalan que, si bien las proyecciones para los próximos años muestran una posible recomposición de la producción estadounidense, la brecha entre ambos países podría mantenerse estrecha, configurando un escenario de mayor competencia entre los dos gigantes del mercado cárnico.

El nuevo liderazgo brasileño se produce en un contexto de demanda internacional sostenida y de creciente atención sobre los sistemas productivos, la trazabilidad y la sostenibilidad ambiental, factores que seguirán influyendo en la dinámica del comercio mundial de carne vacuna.

El cambio en la cima del ranking global no solo redefine el mapa productivo, sino que también tiene implicancias estratégicas para los países exportadores de la región, en un mercado cada vez más competitivo y sensible a los movimientos de oferta y demanda.